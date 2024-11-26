Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Eş Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde 50 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Gözaltına alınanlar arasından DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da yer aldı. Dündar X hesabından "Gözaltına alındım" dedi.