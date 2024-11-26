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        Haberler Gündem Son dakika: Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

        Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

        Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Eş Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:18
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        Kayapınar Belediye Başkanı gözaltında
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        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde 50 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

        Gözaltına alınanlar arasından DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da yer aldı. Dündar X hesabından "Gözaltına alındım" dedi.

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