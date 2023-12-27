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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kayınbirader dehşeti! Eniştesini öldürdü

        Ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü

        Kocaeli'de kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini tabancayla öldürdü. Kaçan zanlı kıskıvrak yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:27
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        Kayınbirader dehşeti! Eniştesini öldürdü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Nadir Mengübeti (24), ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesi Aydın Kocabay'ı (52) tabancayla ateş açarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre kaçan Nadir Mengübeti, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 25 Aralık'ta ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Nadir Mengübeti, ablasının boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Aydın Kocabay'la buluştu.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nadir Mengübeti, Aydın Kocabay´a tabancayla ateş açıp kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu karnından ve bacaklarından yaralanan Kocabay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Kocabay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Kocabay'ın cenazesi, dün akşam namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nadir Mengübeti ise dün polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi´nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraflar: İHA

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