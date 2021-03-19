Kayıp döviz bürosu çalışanı ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

İlçede Berk Ergier'in (32) kaybolması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve Kuşadası Arama Kurtarma ekipleri Ergier'in son görüldüğü Kirazlı Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AA'nın haberine göre, havadan drone ile karadan da iz köpekleriyle arama yapan ekipler, kayalık bir bölgedeki uçurumda Berk Ergier'in cansız bedenini buldu.

Ergier'in cenazesi otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesine götürülecek. Evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier'den 16 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmişti.