Kayıp gözlük faciasında önemli gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kayıp gözlük faciasında önemli gelişme! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... İzmir'de yaşanan kayıp gözlük faciasında önemli gelişme!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki kayıp gözlük faciasında önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, komiser yardımcısının güneş gözlüğünü çalmakla suçlanması üzerine intihar eden 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek'in (46) geçen yıl, içerisinde 10 bin TL olan cüzdan bulup, sahibine teslim ettiği ortaya çıktı. Gözlüğünün çalındığını ileri süren komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ise soruşturma nedeniyle izne çıkarıldı

Son dakika: Kayıp gözlük faciasında önemli gelişme! - Haberler
Kayıp gözlük faciasında önemli gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

İddiaya göre, Çeşme ilçesi Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., 26 Mart Cuma günü, güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

DHA'nın haberine göre, ardından da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, aynı binada hizmet veren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sivil mukayyit olarak görev yapan 21 yıllık polis İsmail Zeybek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayda yaşamına son veren polis memuru İsmail Zeybek

Komiser yardımcısının, benzer modelde güneş gözlüğü bulunan Zeybek'i suçladığı şikayetinin ardından savcılık, soruşturmada, 'tarafsız olunması' açısından jandarmayı görevlendirdi.

Jandarma, komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ve polis memuru İsmail Zeybek'in ifadelerini aldı. Ardından da Zeybek'in evi ile görev yerinde arama yaptı. Aramalarda evde bulunan bir gözlük delil olarak alındı. Zeybek, faturasını göstererek gözlüğü satın aldığını ispatladı. Komiser yardımcısı Halil Özgür Y. de bulunan gözlüğün, kendi gözlüğü olmadığını söyledi.

GÖZLÜK KARAKOLUN ÇAY OCAĞINDA BULUNDU İDDİASI

Soruşturma sürerken, polis memuru İsmail Zeybek, önceki gece, yalnız yaşadığı evinde beylik tabancasını başına dayayıp ateşleyerek, intihar etti. Gözlüğü çaldığı iddialarını gururuna yediremediği için intihar ettiği öne sürülen Zeybek, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Öte yandan söz konusu gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğu, ancak polis merkezinde çay ocağı bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA İÇİN İKİ MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayın ardından yapılan açıklamada ise, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.

KOMİSER YARDIMCISI İZNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan komiser yardımcısı Halil Özgür Y.'nin, soruşturmanın başlatılmasının ardından izne gönderildiği öğrenildi.

POLİS MEMURU ÖRNEK ALINACAK BİRİYDİ

Meslektaşları, intihar eden polis memuru İsmail Zeybek için, "Polis olarak örnek alınacak biriydi. Çeşme sahilde içerisinde 10 bin lira olan cüzdan buldu. Sahibini bularak, teslim etmişti. Asla paraya tenezzül etmezdi" dediler.

ÇEŞME'DE GEÇEN YILDA BİR POLİS MEMURU İNTİHAR ETMİŞTİ

Çeşme'de 15 Ocak 2020 tarihinde de bir polis memuru intihar etmişti. İddiaya göre, İzmir Çeşme'de 2019 yılı Mayıs ayında dilencilere yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye savcılık talimatıyla el konuldu. 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya ise o gün, izinli olmasına rağmen yardım etmek amacıyla sivil kıyafetleriyle polis merkezine geldi. Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden-gelen çok sayıda kişinin olması, karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koydu. Ancak parayı, eve giderken cebinde unuttu. Paranın sahibi vatandaş, polis merkezine gelince olay, duyuldu. Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, Kaya açığa alındı. Polis memuru, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 'zimmet' suçundan beraat ederken, hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası aldı. 13 Aralık 2019'da göreve iade edilen Kaya, bir süre sonra arkadaşları tarafından dışlandığı gerekçesiyle intihar etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Arnavutköy'deki çifte katliamda istenen ceza belli oldu! - Haberler
GÜNDEMArnavutköy'deki çifte katliamda istenen ceza belli ...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavları
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 ildeki bazı bölgeler 'koruma alanı' ilan edildi
GÜNDEM4 ildeki bazı bölgeler 'koruma alanı' ilan edildi
Son dakika haberi Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu!
71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi
GÜNDEM71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi
Azerbaycan'a kimlikle gidilir mi? YENİ KARAR: Azerbaycan'a giderken pasaport gerekli mi?
GÜNDEMAzerbaycan'a kimlikle gidilir mi?
'Çok yüksek riskli' ilde çarpıcı açıklama! - Haberler
GÜNDEM'Çok yüksek riskli' ilde çarpıcı açıklama!
4 gün sonra bulundu
GÜNDEMRabia, 4 gün sonra bulundu
Aşı olmak orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLADI: Oruçluyken korona virüs aşısı olunur mu?
GÜNDEMAşı olmak orucu bozar mı?
Sular çekilince tekneler karaya oturdu - Haberler
GÜNDEMSular çekilince tekneler karaya oturdu