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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberler... Çorum'da kaybolan kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı

Çorum'da 43 gündür kayıp olarak aranan C.E. (13) adlı kız çocuğu, polis ekipleri tarafından Ankara'da bulundu. Korkunç olayda, kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!
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DHA

Çorum´da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi.

DHA'nın haberine göre, kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara´da bir adreste olduğu tespit edildi.

Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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