DHA

Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan yüksekokul mezunu Zilfinur Bakır, 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında 'markete cips almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Zilfinur Bakır eve dönmeyince, aile polis ekiplerine ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur Bakır'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur Bakır'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.

MİNİBÜSLE GELENDOST'A GELDİ

Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği, aynı araçta bulunan başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği öğrenildi.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ BULDU

Isparta Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Zilfinur Bakır'ın en son görüldüğü bölge olan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde yoğunlaştırdı. Zilfinur Bakır'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, bugün Eğirdir Gölü'nün Yeşilköy bölge kıyısında bir kadın cesedine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede tanınmayacak haldeki cansız bedenin Zilfinur Bakır'a ait olabileceği değerlendirildi. Kadının üzerindeki kıyafetlerin Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunanlarla aynı olduğu, ayrıca olay yerinde bulunan cep telefonunun da yine genç kıza ait olduğu saptandı.

Yapılan incelemelerle cansız bedenin, kayıp Zilfinur Bakır'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.