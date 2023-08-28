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        Kayseri'de sel; ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı

        Kayseri'de etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Kentte Yahyalı ilçe merkezinde bazı yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:32 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:32
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        Kayseri'de şiddetli yağış sele yol açtı!
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde ekili tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

        DHA'nın haberine göre Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu.

        Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

        Öte yandan ilçe merkezinde de bazı yollar sular altında kaldı. Ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        Fotoğraflar: AA

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        #kayseri
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