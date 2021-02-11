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Son dakika haberler... Kayseri saldırısı davasında ek iddianame ile sanık sayısı 6'ya yükseldi

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner ve firari Sait Karabulut'un yargılandığı davada sanık sayısı, hazırlanan ek iddianame ile 6'ya çıktı.

Son dakika: Kayseri saldırısı davasında sanık sayısı 6'ya yükseldi - Haberler
AA

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan B.K, M.A, M.Ö. ve S.A. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AA'nın haberine göre, Tekiner ve firari Karabulut'un yargılandığı davanın 19 Mart'taki ikinci duruşmasında, B.K. ve M.A, 15 kez "kasten öldürme" 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö. "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A. ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakim karşısına çıkacak.

SALDIRININ PLANLAYICISINA REKOR CEZA

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Çiçek'i ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 4 yıl 6'şar ay, Hamit Eroğlu ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 10 sanık beraat etmişti.

Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan, Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari sanık İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik etmişti.

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle bu olaya ilişkin davada firari sanık sayısı bire düşmüştü.

Sanıklar Karabulut ve Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

TALİMATI VEREN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlenmişti.

Söz konusu teröristlerden birinin Kayseri'deki saldırının talimatını veren "Erhan Porsibi" kod adlı PKK'lı İshak Özçaktu olduğu tespit edilmişti.

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner de MİT'in emniyetle gerçekleştirdiği operasyonla 23 Ekim 2020'de Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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