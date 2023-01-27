Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e açıklamalarda bulundu. Koç, Beşiktaş başta olmak üzere pek çok takımın peşinde olduğu sağ bek Onur Bulut'un geleceği ile ilgili son durumu açıklarken sezon hedeflerinden bahsetti. İşte Samet Koç'un sözleri...

"ONUR İÇİN RESMİ TEKLİF YOK, İSTEDİĞİ RAKAM BELİRLEDİĞİMİZ TAVANI AŞIYOR" "Onur Bulut ile ilgili bize henüz ulaşan resmi bir teklif yok. Sadece konuşuluyor ama kulübümüze resmi olarak bildirilen bir rakam ve teklif olmadı. Şimdiye kadar Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve bir Avusturya takımından menajerler aracılığı ile ilgi oldu. Bizim birinci hedefimiz Onur Bulut ile sözleşme uzatmak. Ancak halen o anlaşmayı sağlayabilmiş değiliz. Onur Bulut'un istediği rakam, bizim gelecek sezon için futbolcu ödemelerinde belirlediğimiz tavanı aşıyor. Bu nedenle daha olumlu bir yanıt vermedik istediği şartlara. Resmi bir teklif gelmediği için de henüz herhangi bir kulübe resmi bir fiyat da vermedik."

"DEVRE ARASINDA BİZİ MUTLU EDECEK BİR TEKLİF GELİRSE..." "Yeni sözleşme biraz da futbolcuya kalmış bir durum. Biz onunla anlaşmak istediğimizi söyledik. Hatta Dünya Kupası arasında Antalya kampında prensipte el sıkıştık. Ama fiyatta anlaşamadık. Onun istediği bizim belirlediğimizin çok üstünde. Görüşme devam ediyor. Yönetimle de, hocayla da, takım arkadaşlarıyla da arası iyi bir futbolcumuz. Bunu sorun olarak görmek istemiyoruz. Eğer anlaşırsak yeni sezonda devam edecek, anlaşamazsak yıl sonuna kadar formasını terletecek. Ama devre arasında bizi de mutlu edecek bir teklifle gelirse kendisiyle konuşacağız. Tabii ki futbolcunun kendi isteği de önemli. Ama şu ana kadar resmi bir teklif almadık."

"HEDEFİMİZ İLK 8'DE YER ALMAK" "Kayserispor olarak hedefimiz ligde ilk 8'de yer almak. Kupada ise finalist olmak ve kupayı almak. Dünya Kupası dönüşü bir türbülans dönemi yaşadık. Yeni yönetim seçildi. Bu dönem yeni bir alışma süreci oldu ama futbolumuzdan bir şey kaybetmedik. Beşiktaş maçında da gayet iyi bir takım vardı sahada yenilgiye rağmen. Kadromuz dar, transfer yapamadık. Sakatlarımız var. Özellikle golcü ayaklarımız sakat. Beşiktaş maçında da çok pozisyon bulmamıza rağmen gol atamadık. Beşiktaş da tabii ki şampiyonluğa oynayan, kadro derinliği olan bir takım. 2-0 yenildik ama mücadeleden memnunduk."

ZEMİN AÇIKLAMASI... Sivasspor'un Adana Demirspor ve Beşiktaş maçlarını sahamızda oynama talebi vardı. Biz buna hem taraftar hem de yönetim olarak ciddi bir şekilde tepki verdik. Yoğun fikstür zemini ciddi anlamda çok yordu. Bu manada biz TFF'ye bilgi verdik. Hiçbir şekilde kendi maçımız dışında maç oynanmasını istemiyoruz dedik. Hatta mümkünse Başakşehir maçımız için bize de farklı saha gösterilmesini istedik. Çünkü zeminin dinlenmesi lazım. Biz pas yüzdesi yüksek, futbol oynamak isteyen bir takımız. O nedenle zemin bizim için de büyük bir sorun. Zemin kötü olduğu sürece bu oyunumuzu sahaya yansıtamıyoruz. Kış şartlarında ekstra da yapabileceğimiz bir şey yok şu an. İdeal bir şekilde kullanıp yaz dönemini bekleyeceğiz. TFF'den tek isteğimiz Kayserispor maçı dışında buraya maç vermemesi. Zaten Sivasspor - Adana Demirspor maçını da TFF, Malatya'ya aldı. İnşallah Sivasspor - Beşiktaş maçı için de aynı kararı verirler."