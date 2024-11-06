Kayyum protestolarında 140 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:29 facebook

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