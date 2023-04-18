Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kaza yapıp fırına daldı, 5 kişi yaralandı!
ABONE OL

Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te facianın eşiğinden dönüldü. İlçede başka bir otomobile çarpan araç kontrolünü kaybedip fırına daldı. Olayda 5 kişi yaralandı

Son dakika: Kaza yapıp fırına daldı, 5 kişi yaralandı!
İHA

Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Sürücü, fırına çarparak durabilirken kazada 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
GÜNDEM Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim ...
EYT başvuru sonucu e-devlet takip sayfası: 2023 SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM EYT başvuru sonucu sorgulama
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI LİSTESİ 2023 | Gençlere telefonda vergi muafiyeti! 11,12,13,14 Pro, Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar kaç TL ve kimler alabilir?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti: vergisiz iPhone ...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 18 Nisan 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
GÜNDEM Evde bakım maaşı ödemeleri başladı!
Barış Boyun suç çetesi ve cinayetleri... İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de yakalandı! - Gündem haberleri
GÜNDEM İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de ...
Son dakika: MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın hayatını kaybetti
GÜNDEM MHP Salihli İlçe Başkanı hayatını kaybetti
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN | 18 Nisan 2023 Bartın, Samsun TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Bartın, Samsun TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ...
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi ...
Şevval ve Meryem 16 yaşındaydı! Afyonkarahisar'da büyük acı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Şevval ve Meryem 16 yaşındaydı! Büyük acı!
MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Pensilvanya'nın güdümündedir
GÜNDEM Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve CHP, Pensilvanya'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.