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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kazdıkları çukurda işçiler toprak altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kazdıkları çukurda işçiler toprak altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çiftlikte çukur kazan iki kişi göçük altında kaldı. İşçilerden Enes Belecik hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Kazdıkları çukurda işçiler toprak altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
Kazdıkları çukur mezar oldu! 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çiftlikte çukur kazarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Enes Belecik (35) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Reşadiye Mahallesi Meşeli Sokak'ta meydana geldi. Enes Belecik ile ismi öğrenilemeyen kişi, çiftlikte hayvan atıkları için çukur kazarken, göçük meydana geldi. İşçiler toprak altında kaldı.

Çiftlikteki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından toprak altından çıkarılan 2 işçiden Enes Belecik´in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Belecik'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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