Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
ABONE OL

Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı

Kocaeli’de bir kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübe alev alev yandı. Yangında kulübe kullanılmaz hale geldi, fabrikaya ait kerestelerin de bir kısmı yandı.

Son dakika: Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
0:00 / 0:00
İHA

Yangın, Başiskele ilçesi Mehmetağa Mahallesi’nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple fabrika işçilerinin kullandığı ahşap kulübede yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk yapılan incelemede yangın esnasında kulübede kimsenin olmadığı tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürüldü.

Alevlerin etrafa yayılması neticesinde fabrikaya ait kerestelerin bir kısmının da yandığı öğrenildi. Ayrıca 90 balya saman, 1500 adet muz kolisi ve 500 adet plastik sepet de alevlere teslim oldu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İslam Sancak Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
GÜNDEM Samsun’a şehit ateşi düştü
Okullar ne zaman kapanıyor 2022: Karneler ne zaman verilecek? MEB ile yaz tatili ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanıyor?
Benzin fiyatları son durum: Benzin zammı sonrası güncel motorin litre fiyatı 30 Mayıs Ankara - İzmir - İstanbul
GÜNDEM Benzine ve motorine zam!
YANIYORUZ! Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
GÜNDEM Yüksek sıcaklık uyarısı!
Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı kocası tarafından pencereden atılan kadın yaralandı
GÜNDEM Tartıştığı kocası tarafından pencereden atıldı
Kırıkkale'de asker eğlencesinde gerginlik: 5 gözaltı
GÜNDEM Asker eğlencesinde gerginlik: 5 gözaltı
Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü
GÜNDEM Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü
Babalar Günü ne zaman? 2022 Türkiye'de Babalar Günü hangi gün, kaç gün kaldı? Babalar Günü hediyesi önerileri
GÜNDEM Babalar Günü ne zaman?
Ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerine çarptı: 2'si polis 3 yaralı
GÜNDEM Ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerine çarptı: 2'si ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.