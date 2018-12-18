İHA'nın haberine göre, Keşan İlçe Hıfsısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve bağlı köy okulları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık 2019 Çarşamba günü tatil edildi.

Keşan’da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kar yağışından korunmak isterken bazıları ise hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklığının 0’a kadar düştüğü Keşan’da sürücüler kendi imkanlarıyla karla kaplanan araçlarını temizledi.

Kar yağışının etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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