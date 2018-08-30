SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
kemal kılıçdaroğlu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: Kılıçdaroğlu: 24 Haziran’dan sonra bırakmayı düşünüyordum ancak...

Son dakika... CHP'de dün yapılan Parti Meclisi'nde kurultay tartışmaları da masaya yatırıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra genel başkanlığı Muharrem İnce'ye bırakmayı düşündüğünü ancak yaşanan olaylardan dolayı bırakmadığını söylediği belirtildi

30.08.2018 - 06:23 | Güncelleme:

CHP Parti Meclisi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “24 Haziran’dan sonra bırakmayı düşünüyordum. İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirken de benden sonra o genel başkan olur diye düşündüm” dediği öğrenildi. Ancak sürecin çok farklı bir yere gittiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce ile bir araya geldiği yemekte “Sen genel başkan olursan parti bir haftada dağılır” dediğini anlattığı belirtildi.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden 66 gün sonra yapılan “seçim değerlendirmesi” toplantısı, parti içi tartışmaların gölgesinde geçti. Parti Meclisi (PM) toplantısında, kurultay isteyen muhalefet kanadının sert eleştirileri üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BAŞARISIZSINIZ"

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, CHP, Parti Meclisi (PM) dün, parti genel merkezinde seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı. Yaklaşık 8 saat süren toplantıda ilk olarak, ODTÜ’den akademisyenlerin hazırladığı raporun sunumu yapıldı. Uzun süren sunumun ardından PM üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Üyelerin konuşmasının uzun sürmesi nedeniyle, Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz’ün sunumları yapılamadı. Bu nedenle, partinin il ve ilçe başkanlıklarının hazırladıkları değerlendirme raporları da toplantıda görüşülemedi. Alınan bilgilere göre, “değişim” talebiyle olağanüstü kurultay için imza veren PM üyelerinden bazılarının, Kılıçdaroğlu’nu ve parti yönetimini sert sözlerle eleştirmesi üzerine toplantı, parti içi tartışmaların gölgesinde devam etti. Bir PM üyesinin Kılıçdaroğlu’na yönelik “başarısızsınız” ifadesini kullandığı ve genel başkanlıktan ayrılması gerektiğini söylediği öğrenildi. Diğer PM üyelerinin de eleştirileri üzerine gerilimin dozunun yükseldiği belirtildi. Kurultay için imza veren Necati Yılmaz ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında ise sözlü gerilimin yaşandığı kaydedildi. Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da ekonomik gelişmeler üzerinden tartıştığı belirtildi.

"TÜZÜN'E DE SÖYLEDİM"

Yaşanan tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu’nun, olağanüstü kurultay tartışmaları ile Muharrem İnce’nin genel başkanlık iddiasına yönelik değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Elbette ki ben sürekli genel başkan olmayacağım. Bir yerde bıracağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirken de benden sonra o genel başkan olur diye düşündüm. Bunun için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil. Süreç çok farklı bir noktaya gitti” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bunları İnce’nin ekibinden, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e de söylediğini belirttiği öğrenildi.

"PARTİ DAĞILIR"

Kılıçdaroğlu, İnce ile bir araya geldiği yemeğe ilişkin, “Özel bir yemekte konuşulanların açıklanması çok yanlış oldu. Evet bana onursal genel başkanlık teklif etti. Yani bunu yapmayacağımı söyledim. Kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim” ifadelerini kullandığı, yaklaşan yerel seçimlere yönelik de mesaj vererek, “Mevcut durumdan kimse memnun değil. Bunu gidermek için yeni yöntemleri birlikte oluşturmamız gerekiyor. Yerel seçimlere çok güçlü hazırlanmamız lazım” dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun, İnce’ye yönelik, “Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP’ye genel başkan olmaz” eleştirisinde bulunduğu da belirtildi.

BOYKOTA SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, “küskünlerin” seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara, “Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun PM üyelerinden gelen “önseçim” talepleri üzerine ise, “Önseçim sağlıklı bir ortamda yapılmıyor ki. Sanki önseçimle aday belirledik de yüzde 30 oy mu aldık?” dediği öğrenildi.

EYLÜL ORTASINDA YENİDEN TOPLANTI

Parti içi tartışmaların gölgesinde geçen toplantıda, daha önce yapılması planlanan sunumların yapılamaması ve seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak tartışılamaması nedeniyle, PM’nin bir kez daha toplanması kararı alındığı öğrenildi. Bu çerçevede, PM’nin eylül ortasında seçim değerlendirmesi gündemiyle olağanüstü toplanmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Toplantıda, yarım kalan seçim değerlendirmesinin yapılacağı ve yerel seçimlerde aday belirleme yöntemlerinin de ele alınacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise, “Mevcut adayları erken açıklamayı düşünmüyoruz. Belediyemiz olmayan yerlere öncelik vermek istiyoruz. Örgütlere gerekli talimatları verdik. Adayları getirin, biz de araştırıp adayı belirleyelim” dediği öğrenildi.

"100 BİN MÜKERRER SEÇMEN"

ODTÜ’den akademisyenlerin toplantıda yaptığı sunumda dikkat çeken tespitlerin olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Millet İttifakı’nın, ittifaka katılan tüm partiler için faydalı olduğu belirtildi. Sunumda, Millet İttifakı kurulmasının, Ak Parti ve MHP’nin daha fazla milletvekili çıkarmasını engellediği değerlendirmesi yapıldı. Sunumda, Türkiye genelinde, 100 bin “mükerrer” seçmen olduğu tespitine yer verilirken, bu seçmenlerin adı, soyadı ve soy ağaçlarının aynı olduğu bilgisi verildi. Sunumda, özellikle doğu ve güneydoğu sandıklarında “manipülasyon” yapıldığı bilgisine ulaşıldığı da ifade edildi.

MUHARREM İNCE: YALAN SÖYLÜYOR

Muharrem İnce, Parti Meclisi toplantısının ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Muharrem İnce, şunları kaydetti:

 

“Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun. Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim. Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim. Yediğimiz yemeğin saatini televizyonda geçen alt yazıdan öğrendim, yemeğin saatini ve yerini basına ben söylemedim, basını oraya ben davet etmedim, yemekte konuşulanları basına söylemekle suçluyorsunuz. O yemeğe basın ilgisini çeken sizsiniz. O yemek sayenizde herkesin bildiği, herkesin merak ettiği bir yemek haline geldi. Konuşulanları niye açıklamışım? Ne açıklayacaktım menüyü mü? Bana oy veren 15 milyona karşı sorumluluğum var benim. Bu toplantı seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış ise Cumhurbaşkanı Adayı davet edilmeliydi. Cumhurbaşkanı Adayı hakkında yalan konuşmak için düzenlenmişse vah partimizin ve ülkemizin haline.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 7
  • Misafir 10 dakika önce
    Secim biteli 3 ay oldu. 3 aydir incikle boncukla ugrasiyorsunuz. Bos yere de maas ödeniyor sizlere.
  • Misafir 11 dakika önce
    işin güçün kıvırmak be kemal.
  • Misafir 34 dakika önce
    Yav ne yapışkan bişi oldun sen
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X