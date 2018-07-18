CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'daki 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin olarak hazırladıkları raporu açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Raporumuzu hazırladık. Bu konu TBMM'de araştırılmalıdır. Araştırma komisyonu kurulması ve olanların masaya yatırılması gerekmektedir. Bütün siyasi partilerle birlikte bu konu araştırmalıdır. Takipçisi olacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP liderinin açıklamaları şöyle:

"24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 341 vatandaşımız yaralandı. Üzerinde durulması, araştırılması gereken bir olay. Yetkililer kazanın nedeni ile ilgili yapılan ilk açıklamada aşırı yağışa bağlı bir kaza olarak olduğunu bildirdiler. Bakım yapılması planlanan menfezler belirleniyor. Kazanın olduğu menfezde bakım yapılmamış. Mahal listesinde kontrol edilecek menfezler belirli ama kontrol yapılmıyor. Meteoroloji bu konuda uyardı. Uyarılar dikkate alınmadığı gibi önlem de alınmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre önümüzdeki dönem ve yaz döneminde bölgemiz mıntıkasında aşırı yağışlar olabilir. Hasar ve zarara sebep olabilir. Hava durumunu takip edin, kontrol altında tutun. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Gerekli yerlerde yaya kontrolünü yapın. Afet geleceği ve nasıl önlemlerin alınması gerekildiği burada belirtmiş.

Ölenler ve yaralanlar bizim vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızın vicdan azabı çektiğini biliyorum. Kazada yaralananları ve kazada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret ettik. Kim görevini yaptı, kim görevini yapmadı. Uyarılara rağmen neden önlem alınmadı? Hiç kimse sorumluluk üstlenmiyor. Bu kadar vahim bir tablo karşısında ne yapılacak gerçekten merak ediyorum.

Sarılar mahallesinin ve çevre mahallelerin vatandaşları kazayı öğrendikten sonra seferber oldular. Hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir kazanın olduğunu kamu görevlileri değil vatandaşlar bildiyor. Açıklamayı vatandaşlar yapıyor. İktidar yetkilileri kazanın nerede olduğunu bilmiyorlar. Ulusal yasal dahi ilan edilmedi. Suudi kralı öldüğünde ilan edilen yas, 24 vatandaşımız öldüğünde ilan edilmiyor. Neden? Çünkü bir kişi istemiyor.

Raporumuzu hazırladık. Bu konu TBMM'de araştırılmalıdır. Araştırma komisyonu kurulması ve olanların masaya yatırılması gerekmektedir. Bütün siyasi partilerle birlikte bu konu araştırmalıdır. Takipçisi olacağız. Çağrım bütün siyasi partileredir. Mağdur edilen ailelerin tümünün haklarının savunucusu olacağız. Onların haklarını arayacağız."

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