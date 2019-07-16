CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'ye, darbeye, darbe girişimine karşıyız. Darbe girişimine özenenler kim? Biz bunu sorunca bize kızıyorlar. Bir darbeyi yapanlara, bir darbe girişiminde bulunanlara hesap sorulmadıkça 251 şehidin kanı yerde kalır" dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

FETÖ İLE MÜCADELE

"15 Temmuz darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline yapılan girişimdir. Başarılı olsaydı bir başbakan, bir cumhurbaşkanı adayı vardı nerede bunlar? Baklavacı, esnaf, çiftçi, işsizi buldun hapse attın ama en güçlü adamları bulmuyorsun. Kim engel? 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım. FETÖ'nün siyasi ayağını aydınlığa çıkarmak için bir araştırma komisyonu kuruldu. Biz ısrar edince bir komisyon kuruldu. Komisyon konunun ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışıken 'Erken bitirin' talimatı geldi. Türkiye'deki kimlerdi bunlar, aydınlanması lazım. İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na Erdoğan'ın talimatıyla gelmemiştir. Biri MİT Müsteşarı diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı'dır. Komisyon üyelerinin sorularına yanıt vermeleri gerekirdi. Soru şu; 'Neden bu iki önemli aktör TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir?' Bunu bilmiyoruz. FETÖ'ye, darbeye, darbe girişimine karşıyız. Darbe girişimine özenenler kim? Biz bunu sorunca bize kızıyorlar. Bir darbeyi yapanlara, bir darbe girişiminde bulunanlara hesap sorulmadıkça 251 şehidin kanı yerde kalır.

"MASUM İNSANLAR HAPSE TIKILDI"

Biz darbe girişimine karşıyken, bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla, ortak bildiri yayımlanırken 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi. KHK'ler... Onların ifadelerine göre 'At izi it izine karıştı.' Binlerce masum insan hapse tıkıldı. Vicdan, adalet denen bir şey var. Haksızlığa tahammül etmemek gerekir. Darbe girişimi oldu, üzerinden bir süre geçti. İktidarın bazı kesimleri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Parası olan, dayısı olan dışarıya çıkıyor; gariban içeride kalıyor.

FETTAH TAMİNCE SORULARI

Kişinin FETÖ'den soruşturulması için 'ihbar olması lazım' diyorlar, Fettah Tamince için onlarca var. Bankasya'nın önünden geçenleri içeri attılar. Bu beyfendi 17/25 Aralık'tan sonra para yatırıyor. Niye yapılmıyor? Niye askeri öğrenciler hapiste de beyfendi dışarıda? FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Himmet paralarının organize edenlerden birisidir. Kimse Fettah Tamince'ye bir şey yapmıyor. 17/25 Aralık'ı milat almışlardı, Fettah Tamince 17/25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen ile görüşen kişidir. 17/25'ten sonra Zaman gazetesinin hisselerini satın aldı.

Ben bunları söylemezsem nasıl vicdandan, adaletten bahsedeceğim? Fettah Tamince'ye niye bir şey yapılmıyor? Bir Türkiye'ye büyük miktarda kara para getiriyor. İki, Erdoğan'ın avukatları savunuyor. Bunların tamamı Fettah Tamince dosyasında var. Nasıl adalet bu?

KAYIP VATANDAŞ İDDİASI

Herkes yargılanabilir, herkes hakkında soruşturma açılabilir. Ama faili meçhul doğru bir olay değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne uluslararası arenada gölge düşürür. Bir kişi suçlu olabilir ama adalet bekleme, adil yargılanma hakkı vardır. Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Mustafa Yılmaz, Salim Zeybek. Aileleri nerede olduklarını bilmiyor. Aileleri soruyor. Bunu dile getirince 'Sen FETÖ'cüsün' diye suçluyorlar. Sen bunun hakkını, hukukunu, adaletini sağlamazsan nasıl yöneteceksin devleti. Adalet ile yöneteceksin. Eren Erdem hapiste, FETÖ'den. Ne ilgisi var? Musa Kart, Osman Kavala, Güray Öz hapiste. Bilim insanları hapiste.

"ŞEHİTLER İÇİN TOPLANAN PARA NEREDE?"

251 şehidimiz var. Sivilimiz var, askerimiz var, polisimiz var. 251 şehit bu ülkede demokrasi güçlensin diye verilmiş bir bedeldir. 'Şehitler ve şehit yakınları için yardım kampanyası açacağız' dediler. 27 Ocak 2017'de Bakan 20 Ocak 2016 itibariyle 309 milyon lira toplandı diyor. Vakıf kuracaklardı sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü geçen hafta kurdu. 309 milyon lira nerede? Niçin vermiyorsunuz bunu? 251 şehidimiz var ailelere 1'er milyon verseniz üstü artıyor. Ek para geldi mi, bir yerde kullanıldı mı bilmiyoruz. Şehitler arasında ayrım olmaz. PKK ile IŞİD ile mücadelede şehit düşmüştür. 82 milyonun şehididir. Bu konuda da bir araştırma komisyonu kurulsun.

BASINLA BULUŞMA ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz'u Milli Birlik ve Beraberlik Günü ilan ettik. Bu Meclis'in yetkileri elinden alındı. Bomba yağarken Meclis'in yetkileri niye elinden alınıyor? Bunu AK Partili, MHP'li kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. Bu ucube sistemi yaratan iki siyasi liderdir, verecekleri hesap vardır. Sayın Erdoğan gazetecileri davet ediyor. Havuz medyasını çağırıyor, hani milli birlikti? Eğer bir kişi milli kelimesini kullanıp kendi vatandaşlarını ayırıyorsa o milli değil, gayrimillidir.

AB'YE DOĞU AKDENİZ TEPKİSİ

Dışpolitika, eğitim, toplumsal barış, ekonomi, demokrasi temel sorunumuzdur. Bunlardan birisi dış politika. 180 derece değişmesi gerektiğini söyledik. Dış politika milli olmaz zorundadır. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum.

Bir, İhvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın.

İki, Mısır'la barışacaksın. Ortak kültürümüz, tarihimiz var. Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz?

Üç, Suriye ile resmi düzeyde görüşme sağlanmalı. Şam'a niye büyükelçimizi göndermiyoruz? Niye dolaylı görüşüyorsun?

Dört, Libya'ya silah göndermekten vazgeç. Akan Müslüman kanı, niye insanları birbirine kırdırıyorsunuz?

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı. Dört devlet bir araya gelmeli, özgür iradeleri ile masaya yatırmalı. Bu öneriyi geçen yıllarda da yapmıştım. Çünkü Türkiye'nin çıkarı burada.

Şimdi Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık. Doğalgaz, petrol var. Maceracı bir dış politikanın Türkiye'yi yalnızlığa itmesinin faturası ağır olur. Bunu her alanda izliyoruz.

AB bize yatırım uygulama kararı almış. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. Annan Planı'na Türkler evet dedi, Rumlar hayır dedi; nerede AB? Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Önce sen verdiğin sözün arkasında dur. Eğer Türkiye bölgede barış istiyorsa, siz buna destek vermek zorundasınız. AB'de görüştüğüm her yerde herkese bunu söyledim; siz çifte standart uyguluyorsunuz dedim.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

1000 liranın altında aylık alan emeklilere gelelim. Mart 2019 SGK raporu; 1000 liranın altında aylık alan 219 bin 438 dosya var. 2000 bin liranın altında 7,2 milyon kişi. 1000 liraya çıkardılar ama emeklilere yaptıkları zamdan pay vermediler. Sosyal devlet bu mudur? Emekli bunu hak ediyor mu?

İşsizlik rakamları facia. İşsizlik önlensin diye 15 paket çıkardılar. 15 paketin sonunda işsiz sayısı 8,5 milyonu aştı. Bunlar memleketi yönetemiyorlar. Yönetme güçleri de kapasiteleri de yok. Ceplerini doldurmak istiyorlar. İsraf diz boyu. AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, bir demokrasinin olmazsa olmaz kuralı harcadığının hesabını vermesidir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti nedir? İstanbul Havalimanı kaça yapıldı? 21 şehir hastanesi kaça mal oldu, bir şehir hastanesini kaça yaptılar? Niye açıklamıyorlar biliyor musunuz; bunların parasını sizden sonra torunlarınız ödeyecek.

Meclis'e bir kanun getirdiler; bazı işadamları zor durumdaymış 400 milyar lira para verilecekmiş. 400 milyar lirayı kim ödeyecek, faturayı kim ödeyecek? Çiftçinin borcu 118 milyar lira, niye kurtarmıyorsun? Vatandaş 'Beni niye kurtarmıyorsun' diye sormalı.

260 bin işçinin toplu sözleşmesi var. Özel bankalardan emekli olan 300 bin kişi var. Diğer emeklilere ikramiye veriliyor, özel bankalardan olanlara verilmiyor. Şehitler arasında ayrım yaptılar, emekliler arasında ayrım yapıyorlar. 260 bin kişiyi çağırdılar, size yüzde 4-5 zam yapacağız dediler. Kuzu etine yüzde 49, fasülyeye yüzde 46, cep telefonuna yüzde 47, deftere yüzde 39, bebek bezi yüzde 40, çaya şekere yüzde 15. İşçiye yüzde 5. Yüzde 5 zam bu sıkleti kaldırmaz."