CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında, "Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri bize ait değil, biz temsil ediyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete değinen Kılıçdaroğlu, "Tüm partilerin genel başkanlarına sesleniyorum; sağlıkta şiddete son vermek için el birliği yapalım" dedi.

Rahip Brunson hakkında tahliye kararı hakkında konuşan CHP lideri, "Papaza casus, ajan dediler. Gizli tanık rezaleti yaşandı" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN VASİYETİ

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında şunları söyledi:

"Vasiyet herkesin yapabileceği ve hukuk güvencesi altında olan bir iradedir. Mustafa Kemal Atatürk de kendi vasiyetini yazıyor. Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri bize ait değil, biz temsil ediyoruz. Türkiye'nin en büyük özel bankası. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Baskı, şiddet bizi yıldıramaz. Biz inandığımız yolda korkmadan, çekinmeden yürürüz. Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz. Biz devrimci, halkçı, milliyetçi bir partiyiz" dedi.

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