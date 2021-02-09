Kılıçdaroğlu'ndan '4 ayaklı strateji' mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı konuşmada, "Bu memleketin hayrına ne yaptınız da biz karşı çıktık" sorusunu yineleyerek, "İstediğin kanunu, kararnameyi çıkaracaksın. Her dediğini yapacaksın. İstediğin valiyi, kaymakamı, emniyet müdürünü tayin edeceksin. Döneceksin sadece CHP'yi eleştireceksin, niye? Sen fabrika kurdun, işsizliği önledin, çiftçiye destek verdin de biz karşı mı çıktık? Türkiye ekonomik buhran içindedir. Bunun çıkış yolu, milletin iradesiyle bu buhranı sokanları uzaklaştırmaktır. 19 yılda bu milletin hangi sorununu çözdüler? Sen dünyaya meydan okuyacağına, konteynırlardan yiyecek toplayan insanların sorunları çöz deseler ne diyeceksin? 10 milyon işsiz var, bu sorunu çözsene. Biz doğruları söylediğimiz için rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar" diyen CHP lideri, "'Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız' diyor. Çok basit. Televizyonda otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, kim haklı kim haksız görürüz. Elinde büyük bir fırsat var sana göre. Niye karşıma çıkmıyorsun? Çünkü doğruları söylemiyor, korkuyor. Korkan bir insan devleti yönetemez" dedi.

ESNAFIN SORUNLARI

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar ve Uşak’a milletvekilleri gönderdik, bütün il ve ilçeleri gezi esnafları gezdiler. Sadece dinlediler ve elimizdeki çözümleri anlattılar. Uşak’ta en işlek cadde İsmet Paşa caddesi. O mahallede esnaf dert yanıyor. Bir AKP’li gidip gezemez o dükkanları, Erdoğan da gezmez. Aynı tablo Afyon'da da var. Esnaf diyor ki burada dükkan açmanın bile hava parası vardı. İnsan burada dükkan açmak için yarışırdı. Şimdi o caddede dükkanlar kapalı. Türkiye’nin sorunları bu."

MAHİR ÜNAL'IN AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, AK Partili Mahir Ünal'ın bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğa da değinerek, "Mahir Ünal, AK Parti'nin önemli insanlarından birisi. 'Bir delikanlı geldi, bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' diyor. iPhone 6 almış. Çiftçi 'Ayda 450 lira ödüyorum' demiş. Ünal da 'Daha ne olsun' demiş. 450 lirayı çiftçi için büyük para görüyor. Şikayet etmemesi gereken bir araç olarak görüyor. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Buradan bütün çiftçilere çağrı yapıyorum; sizin de gerçekleri görmeniz lazım" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELER

CHP'li belediyelerin yaptığı hizmetleri anlatan Kılıçdaroğlu, "7 milyon 200 bin vatandaşımıza ayni yardım yaptı belediyeler. 1 milyon 200 bin vatandaşımıza da para verdiler. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 30 milyon 500 bin aileye sıcak yemek gönderildi. 70 milyondan fazla maske ve dezenfektasyon dağıtıldı. İşte CHP bu demek; hizmet demek. Onlar 5 maske dağıtamazken CHP’li belediyeler çalıştı. Arkadaşlarıma söyledim, 'Hiçbir engele takılmayacaksınız ve şikayet etmeyeceksiniz' dedim" diye konuştu.

"İKTİDAR OLURSAK..."

Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejilerini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"İktidar olduğumuzda, dört ayaklı bir strateji izleyeceğiz. Birincisi, Türkiye'de herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. İkincisi, can ve mal güvenliğini sağlamanın yolu, güçlü bir demokrasiyi inşa etmekten geçiyor. Güçlü bir demokrasi kuvvetler ayrımına dayanmaktadır. Yargı bağımsızlığını sağlayacaksınız. Yapılması gereken adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmamaktır. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Medya bizi de eleştirecek, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Gazi Meclis böyle olmayacak, kuruluşundaki irade olacak. Bu Meclis vesayet altındadır. Milletin vekili millet seçecek. O zaman parlamento vesayet altından kurtulmuş olur. İlk yapacağımız iş, siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Varlık Fonunu denetleyemiyor. Ne oluyor burada, neler yapılıyor? Milyarlar denetlenmiyor böyle bir devlet anlayışı olur mu? Yüzde 10 barajını kesinlikle kaldıracağız. Devlet kesinlikle şeffaf olmalı."