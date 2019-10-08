CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçardaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"82 milyonun verdiği vergiler birisinin cebine akıyorsa, birileri krallar gibi yaşıyorsa o ülkede sorun vardır. Türkiye nasıl arpalık haline getirildi, önümüzdeki hafta size raporunu açıklayacağım.

TRUMP'A TEPKİ: HİÇBİR GÜÇ TEHDİT EDEMEZ

Trump bağırıyor, 'Ekonomini darmadağın' yapacağım diyor, ne göre diyor Londra'da bir avuç tefeciyi biliyor. Bunun sorumlusu kim? Eğer Türkiye'yi tek başına yönetiyorsan, sorunların kaynağı sensin. Sizler 'Vergi verin' dediler, vergi verdiniz. Fabrikaları sattılar, arsaları sattılar, kullandılar. 420 milyar dolar borç aldılar 17 yılda. O yüzden Trump biliyor ekonomide neyin zayıf olduğunu. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. AK Parti'nden tık yok, niye yok?

ZAM ELEŞTİRİLERİ

Faiz geldi, yükseliyor faizler. Zamlar yağmur gibi. Vatandaş bu zulme layık mı? Önümüzdeki seçimlerde vatandaşımız gerekli dersi verecek. Millet et yiyemez noktaya geldi.