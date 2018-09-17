CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İş Bankası hisseleri hakkında, "İş Bankası'ndan para almıyoruz, ortağı da değiliz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"SAYGI DUYULMASI GEREKİR"

"Sayın Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Biz İş Bankası'nın ortağı değiliz. Sadece Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz. Oradaki kazanç Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na gidiyor. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Atatürk'ün hissselerini hazineye devretmişlerdi. Sonra biz dava açtık ve bu davayı kazandık. Bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması gerekmektedir. İş Bankası yönetimindeki arkadaşlar bankacılık işlerine karışmazlar, sadece Atatürk'ün hisselerini temsil ederler. Erdoğan neden böyle bir karar almaya çalışıyor anlamıyorum. Acaba onu da mı Varlık Fonu'na devredecek.

KATAR'DAN UÇAK

Türkiye, bir şeyhten uçak hibe alacak kadar küçülmemeli. Hem diyorsun dünya lideriyim, hem de kalkıp Katar Şeyhi'nden hibe uçak alıyorsun. Devletin malıymış. Devletin malıysa bırak binsin vatandaş. Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. Bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Ülke bu kadar sıkıntıdayken, bir bakıyorsunuz beyfendi kendisine ultra lüks uçak almış. Kim o Katar şeyhi kim? Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gaz arayan şirketlerle ortak olan Katar şeyhi. Benim ağırıma gidiyor."

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