Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!
ABONE OL

Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Balkan Masası tarafından Tekirdağ’da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı’na katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız" dedi

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!
Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ’da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı’nın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Çalıştayda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Bir çalışmanın başarısı, o çalışmanın çıktıları üzerinden yeni çalışma ve işbirliği imkanları üretmekle mümkündür. Balkan masasında görev yapan sorumluluk alan arkadaşlarımızın gayretlerini görüyoruz. Son 3 ayda, Ankara’da, Samsun Atakum’da, İzmir Bornova’da gerçekleştirdikleri çalışmaların dördüncüsünü bugün Trakya’da yapıyorlar.

"BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİKLERİ ELE ALINACAK"

Burada yapılan çalıştay Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Tüm Trakya’yı kapsayan bu çalıştaya yerel yönetimlerimizin de destek verdiğini biliyoruz. Bugün burada Balkanlardaki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere pek çok farklı alanda yapılabilecek iş birlikleri ele alınacak. Yerel yönetimlerimiz karşılıklı olarak birikimlerini paylaşacak. Buradan güzel kararlar çıkacağına eminim. Kısa süre sonra bu kararların uygulanabilirliğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

"SEN BEN DİYEREK DEĞİL, HEPİMİZ TEMELİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

İHA'da yer alan habere göre konuşmasının bir bölümünde belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, “Her türlü taassuptan uzak, ahbap çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir. Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Bu çalıştaydan kaynakları israf etmeyerek, insana dokunan kültürel ve sosyal ilişkilerimizi kuvvetlendirecek projelerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini bekliyorum. Bunu yaparken sadece çalışmalarımızın sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz” diye konuştu.

"BELEDİYELERİMİZİN BALKAN COĞRAFYASINDAN KARDEŞİ OLSUN"

"Balkanlara yönelik çalışmalarımızın, iç politikaya alet edilmeden milli vasfın muhafazası önemlidir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Burada da belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu konuda Balkan Masası'na da büyük görevler düşüyor. Bunun eş güdümünü sağlamak da bizim görevimiz.

"MUTLAKA BALKANLARA ULAŞMALIYIZ"

Mutlaka Balkanlara ulaşmalıyız. Bunları yaparken Balkanlardan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk’ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. Şöyle der Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak, elbette biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği bu vizyon ve anlayış, bizim yol göstericimizdir” diye konuştu.

"SOYDAŞLARIMIZA SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Tekirdağ’dan Balkanlara selam gönderen Kılıçdaroğlu, “Çalıştayın hayırlı olmasını umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gelen bütün konuklara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca gittiğiniz bölgelerinize, kendi illerinize mekanlarınıza, beldelerinize gittiğinizde de bizim selamlarımızı, saygılarımızı halklarınıza ilettiğiniz takdirde son derece mutlu olacağız. Bütün soydaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı Tekirdağ’dan gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAZI BAŞKANLAR DA ONLINE OLARAK KATILDI

Toplantının açılışında CHP Balkan Masası Sorumlusu da olan Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli Belediye başkanları ile Balkanlardan gelen konuk belediye başkanları da konuşmalar gerçekleştirdiler. Pandemi dolayısıyla gelemeyen bazı belediye başkanları da toplantıya online katılarak konuşmalar gerçekleştirdiler.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manukyan’ın dev mirası onlara kaldı! - Haberler
GÜNDEMManukyan’ın dev mirası onlara kaldı!
Son dakika: Duygu Delen'in ölümünde kahreden keşif! - Haberler
GÜNDEMDuygu Delen'in ölümünde kahreden keşif!
Muhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi! Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?
GÜNDEMMuhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi
19 Mart il il koronavirüs risk haritası! Risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEM19 Mart il il koronavirüs risk haritası!
Terör örgütü PKK soruşturmasında İHD Genel Başkanı gözaltına alındı
GÜNDEMİHD Genel Başkanı gözaltına alındı
Son dakika haberi Şişli'de ahşap binada yangın!
GÜNDEMŞişli'de ahşap binada yangın!
SON DAKİKA HABERİ: Lokanta görünümlü pavyonlara baskın!
GÜNDEMLokanta görünümlü pavyonlara baskın!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yunanistan 7 göçmeni ölüme attı - Haberler
GÜNDEMYunanistan 7 göçmeni ölüme attı
İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Mart İzmir cuma saati - Diyanet
GÜNDEMİzmir cuma saati kaç?
2021 Adalet Bakanlığı kura sonucu sorgula: Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı!
GÜNDEMAdalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları