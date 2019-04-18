Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Nisan ayının ikinci yarısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

GEÇTİĞİMİZ AY DUYURULMUŞTU

Rusya medyası geçtiğimiz ay, Rus Milletvekili Alexander Bashkin'in açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuş, Bashkin, ziyaretin tarihinin henüz netlik kazanmadığını dile getirmişti.

Kremlin Sarayı konuya ilişkin açıklamada ziyareti doğrulamış, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Zaman, yer ve toplantının şekli hakkında somut bir anlaşma yapıldığında ilgili bilgileri sunacağız" demişti.

2. ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.