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Haberler Emlak Adalet Bakanı Tunç'tan kira zammı sınırlaması açıklaması! Yüzde 25 kira zam sınırı devam edecek mi, bitti mi?
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'Kira zammı sınırlaması 1 yıl geçerli olacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç'tan kira zammı sınırlaması açıklaması! Yüzde 25 kira zam sınırı devam edecek mi, bitti mi?
AA

Tunç, kira düzenlemesi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin geçen yıl yapıldığını ve bir yıllık süresinin olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 1 Temmuz itibarıyla bu sürenin dolacağını belirtti.

Tunç, kira düzenlemesiyle ilgili talepler doğrultusunda yeni bir karar almanın gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu düzenlemeyi dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladığını ifade ederek, "Geçen yılki süreye 1 Temmuz dahildi. 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak." dedi.

Adalet Bakanlığı olarak kira düzenlemesine yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını kaydeden Tunç, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi.

Bakan Tunç, bayramdan sonra bu konunun Meclisin ilk işlerinden olacağını, sunulacak torba kanunla düzenlemenin yasalaşacağını bildirdi.

Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlardan bazı şikayetlerin geldiğini ve bunlara duyarsız kalınamayacağını aktaran Tunç, Ticaret Bakanlığının fahiş fiyatlarla ilgili bazı tedbirler aldığını anlattı. Yılmaz Tunç, fahiş fiyatla ilgili ceza düzenlemelerinin daha önce yapıldığını anımsattı.

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun eylülden itibaren dava şartı haline geleceğini bildiren Adalet Bakanı Tunç, bu uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Bakan Tunç, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmemesini istediklerini dile getirdi.

Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, bu konuda yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek. Bu önemli. Noterlerimiz, nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak."

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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