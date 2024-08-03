İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kiracısının kapısına dayanıp tehditlerde bulunan H.B. (52) adlı kadın ve yakını A.B. (27), polisin çalışması sonucu yakalandı. Ev sahibi ve yakınının kapıya dayanıp tekmelediği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi 9108 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. adlı kadın, yakını A.B. ile bir süredir kiracıları A.B. (52) ve H.Ç.'yi (52) evi boşaltmaları için baskı kurdu. Kiracılar çıkmayınca A.B. ve H.B., kapıya dayandı. Ancak kiracıları kapıyı açmayıp, durumu polise bildirdi.

KİRACIYA TEHDİTLER SAVURDU A.B. ve H.B. kapıya çeşitli materyaller atarak tehditlerde bulundu. Bir süre sonra ev sahipleri gidince A.B. ve H.Ç. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, kiracılarına tehditler savuran A.B.'nin, kapıya çeşitli materyaller fırlatıp tekmelemesi yer aldı. Ayrıca H.B.'nin de elindeki materyalle defalarca kapıya vurduğu görüldü.