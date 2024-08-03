Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kiracının kapısına dayandı | Son dakika haberleri

        Kiracının kapısına dayandı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi kapıya dayandı. Kiracının polise haber vermesi sonucu gözaltına alınan ev sahibi daha sonra serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiracının kapısına dayandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kiracısının kapısına dayanıp tehditlerde bulunan H.B. (52) adlı kadın ve yakını A.B. (27), polisin çalışması sonucu yakalandı. Ev sahibi ve yakınının kapıya dayanıp tekmelediği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 29 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi 9108 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. adlı kadın, yakını A.B. ile bir süredir kiracıları A.B. (52) ve H.Ç.'yi (52) evi boşaltmaları için baskı kurdu. Kiracılar çıkmayınca A.B. ve H.B., kapıya dayandı. Ancak kiracıları kapıyı açmayıp, durumu polise bildirdi.

        KİRACIYA TEHDİTLER SAVURDU

        A.B. ve H.B. kapıya çeşitli materyaller atarak tehditlerde bulundu. Bir süre sonra ev sahipleri gidince A.B. ve H.Ç. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Görüntülerde, kiracılarına tehditler savuran A.B.'nin, kapıya çeşitli materyaller fırlatıp tekmelemesi yer aldı. Ayrıca H.B.'nin de elindeki materyalle defalarca kapıya vurduğu görüldü.

        SERBEST BIRAKILDI

        Polisin çalışması sonucu A.B. ve H.B., polis ekiplerince dün yakalandı. A.B. ve H.B., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor