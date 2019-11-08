İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 179 timin katıldığı Kıran-5 Harekatı başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 08 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-5 Operasyonu başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan 2 bin 625 personel 179 operasyonel tim görev alıyor.