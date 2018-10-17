Rus Haber Ajansı RT, Kırım'da bir okulda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 10 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan bir okulda meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Emniyet birimlerince yapılan açıklamada, Kırım’daki bir yüksekokulda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye bilgi veren yerel kaynaklar, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da yaptığı açıklamada, patlamanın terör saldırısı olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Öte yandan bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede patlamadan önce çok sayıda silah sesi duyuldu.

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