Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı

Azerbaycan’da 3 yıl önce çeşitli dolandırıcılık suçlarına karıştığı iddia edilen İran uyruklu Farzad F. hakkında soruşturma başlatıldı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Interpol dünyanın her yerinde şüpheli İran vatandaşını aramaya başladı.
Şüpheli hakkında iz süren Azerbaycan polisi, Farzad F.’nin Türkiye’ye kaçtığı bilgisine ulaştı. Ardından da Türk emniyet birimlerine bilgi vererek yardım istedi.
İSTANBUL’DA YAKALANDI
İstihbarat üzerine harekete geçen Türk emniyet birimleri şüphelinin İstanbul’da olduğunu belirledi. Şüpheli Farzad F., Şişli’de saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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