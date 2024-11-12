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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

        Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:32
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        Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
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        Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı.

        Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

        "GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

        Operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

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