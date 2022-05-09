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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!
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Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!

Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!
AA

Son dakika haberine göre Kars'ta otomobiliyle trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü Yunus Kaplan hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi yaralandı.

ARACIYLA KIRMIZI IŞIKTA DURDU

AA'da yer alan habere göre Yunus Kaplan, kullandığı 35 ZRR 35 plakalı otomobiliyle Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi'nin önünde bulunan kırmızı ışıkta durdu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Bu sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen Gökmen I.'nın ateş açması sonucu sürücü Kaplan öldü, araçta bulunan Yasin Kaplan yaralandı.

KAÇARKEN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince silahıyla yakalandı. Yaralı Yasin Kaplan, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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