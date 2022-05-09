Kırmızı ışıkta beklerken kanlı infaz!

Son dakika haberine göre Kars'ta otomobiliyle trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü Yunus Kaplan hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi yaralandı.
ARACIYLA KIRMIZI IŞIKTA DURDU
AA'da yer alan habere göre Yunus Kaplan, kullandığı 35 ZRR 35 plakalı otomobiliyle Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi'nin önünde bulunan kırmızı ışıkta durdu.
BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI
Bu sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen Gökmen I.'nın ateş açması sonucu sürücü Kaplan öldü, araçta bulunan Yasin Kaplan yaralandı.
KAÇARKEN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince silahıyla yakalandı. Yaralı Yasin Kaplan, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Caddeyi trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme yaptı.
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