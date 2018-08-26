AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Ağrı Dağı bölgesinde erzak ve malzeme temin etmeye çalıştıkları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirilmişti.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmada dün Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında 2 teröristin tespit edildiği belirtilmişti.
Erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 teröristin bugün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilmişti.
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