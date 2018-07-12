İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "kırmızı" kategoride aranan terörist Welat Gever kod adlı Sefer Açar öldürüldü Sefer Açar'ın 1998 yılında Kuzey Irak operasyonu sırasında Skorsky helikopterinin düşürülmesinde rol oynayarak 15 askerin şehit edilmesinin failiydi. Terörist 20 yıl sonra öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı kırmızı listede yer alan teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "'Kırmızı’ kategoride aranan terörist, Welat Gever (K) Sefer Açar etkisiz hale getirilmiştir. Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde “KIRMIZI” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
20 YIL SONRA ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI
Etkisiz hale getirilen Sefer Açar, 1998 yılında Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirildi.
ŞEHİDİN PARASI ÜZERİNDEN ÇIKTI
"Kırmızı" kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı ortaya çıktı.
27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz Kılıç, Jandarma Asteğmen Gökhan Köse, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça, Uzman Çavuş Mustafa Duman, Jandarma Çavuş Savaş Gürel, Jandarma Çavuş Ömer Kızılkaya, J.Er Erol Kıvrak, J.Er Yusuf Gölen, J.Er Yusuf Tanboğa, J.Er Şenol Özbay, J.Er İshak Sağlamlı, J.Er Levent Yabangülü, J.Er Emin Çelik, J.Er Ersin Akay ve J.Er Engin Yaşar terör saldırısı sonucu şehit olmuştu. Olay bölgesinden alınan paranın, terörist Açar tarafından "olayın hatırası" olarak yaklaşık (20) yıldır saklandığı anlaşıldı.
18 SUÇTAN ARANIYORDU
Welat Gever (K) Sefer Açar isimli teröristin; (7) Adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, (1) Adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, (2) Adet Kasten Öldürme, (5) Adet Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, (1) Adet Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek, (1) Adet Tesislere zarar verme, (1) Adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından dolayı toplam (18) suçtan arandığı tespit edildi.
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