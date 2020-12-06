Fatmanur Altun: Tek maaşım var

AA

İlçede bir aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı.

AA'nın haberine göre, çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı. Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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