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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kısıtlamayı delip kendilerini uyaran polisi yaraladılar! - Haberler
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Son dakika haberler... Kısıtlamaya uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı!

Muğla'nın feci bir olay meydana geldi. Kentin Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kendilerini uyaran polis memurlarından birinin burnunu kırdı

Son dakika: Kısıtlamayı delip kendilerini uyaran polisi yaraladılar! - Haberler
AA

İlçede bir aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı.

AA'nın haberine göre, çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı. Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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