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        Haberler Gündem Son dakika: Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında yurt dışı çıkış yasağı

        Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında yurt dışı çıkış yasağı

        Sosyal medyadaki videolarıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık kararıyla çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:32
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        Talu çifti için çıkış yasağı
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        100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından yurt dışına kaçtığı da öne sürüldü.

        Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikâyette bulundu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çiftiyle ilgili şikâyet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ediyor.

        Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi.

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        #Kıvanç Talu
        #Beril Talu
        #son dakika haberi
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