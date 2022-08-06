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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kızını öldürüp "Hatırlamıyorum" demişti! Boğuşarak katletmiş! - Ankara haberleri
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Kızını öldürüp "Hatırlamıyorum" demişti! Boğuşarak katletmiş!

Başkent'te kızı Esmanur Ç.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamide Ç. hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı. Olay anında sinir krizi geçirdiğini ve cinayeti işleyip işlemediğini tam olarak hatırlamadığını, kendisine geldiğinde çocuğunun morardığını söyleyen Hamide Ç.'nin ifadesine karşılık savcılık iddianamesinde, "Maktulün boğuşmaya bağlı yaralanmasının görüldüğü, şüphelinin, boğuşma ile maktulün nefes almasını uzun süre engelleyerek yoğun bir öldürme kastıyla hareket ettiği değerlendirilmiştir" cümleleri yer aldı

Son dakika: Kızını öldürüp
Kızını öldürüp "Hatırlamıyorum" demişti! Boğuşarak katletmiş!
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, 22 Ocak'ta ihbar üzerine Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'ndeki ikametgaha giden sağlık ekipleri, boyun kısmı kan toplamış kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.

AİLE FERTLERİNİN İFADESİ ALINDI

AA'da yer alan habere göre savcılığın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada cinayet büro ekipleri, aile bireylerinin ifadesine başvurdu.

"ERKEK ARKADAŞI ARADI" DEDİ

Üç çocuk annesi Hamide Ç, ifadesinde olay günü kızının erkek arkadaşı olduğunu belirttiği Y.P.'nin kendisine ulaşarak Esmanur'un mesajlarına cevap vermediğini, dışarı çıkması halinde kaçabileceğini söylediğini anlattı.

CİNAYETİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Kilitli olan kapısını yedek anahtarla açarak girdiği odada kızının boğazındaki yemeniyi çıkarmaya çalıştığını belirten Hamide Ç, o ara sinir krizi geçirdiğini ve cinayeti işleyip işlemediğini tam olarak hatırlamadığını, kendisine geldiğinde çocuğunun morardığını gördüğünü ifade etti.

SAVCILIĞIN DEĞENLENDİRMESİ

Şüphelinin "öldürme kastıyla hareket etmediği" savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, "Maktulün boğuşmaya bağlı yaralanmasının görüldüğü, şüphelinin, boğuşma ile maktulün nefes almasını uzun süre engelleyerek yoğun bir öldürme kastıyla hareket ettiği, şüphelinin aksi yöndeki savunmalarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir" tespiti yapıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Anne Hamide'nin "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edildi.

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