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AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.

KKTC' de hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP’nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, "Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar’dır" dedi. Senin, "Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.

Toplumun gözü önünde cereyan eden son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Genel Başkan Senin, "HP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz" diye konuştu.

Hükümetin küçük kanadı HP'nin Parti Meclisi (PM) bu akşam olağanüstü toplandı. PM'de yapılan oylamada 36'ya 5 oy ile HP'nin hükümetten çekilmesi kararı alındı.

Partinin toplantısına HP'den ayrılarak bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.