Fahrettin Koca: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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