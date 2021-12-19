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Haberler Sağlık Son dakika: Koca: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı
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Fahrettin Koca: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı işlenen şiddet suçunun ardından failin serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Son dakika: Koca: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi

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