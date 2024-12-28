Kocaeli'de doğalgaz patlaması! Yaralılar var Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.12.2024 - 20:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:22 facebook

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