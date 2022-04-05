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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de feci kaza! 2'si ağır 25 yaralı
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Kocaeli'de işçi midibüsü ile TIR çarpıştı: 2'si ağır 25 yaralı

Kocaeli'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Dilovası ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı

Son dakika: Kocaeli'de feci kaza! 2'si ağır 25 yaralı
Kocaeli'de feci kaza! 2'si ağır 25 yaralı
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DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, GEBKİM'den çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki 34 CGG 471 plakalı TIR ile Valiler Bulvarı'ndan gelen ve işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı 41 P 9821 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Kaza anı g&uuml;venlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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