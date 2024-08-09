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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de rastgele 4 kişiyi "Ne bakıyorsun" diyerek bıçaklamış | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de rastgele 4 kişiyi "Ne bakıyorsun" diyerek bıçaklamış

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün yarım saat içerisinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli gece saatlerinde yakalandı. Şüphelinin "Ne bakıyorsun" dedikten sonra vatandaşları bıçakladığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:26
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        4 kişiyi "Ne bakıyorsun" diyerek bıçaklamış
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        Kocaeli'de, dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayıp kaçan G.Ö.S. (17), gece yakalandı. G.Ö.S. gözaltına alındı. Bıçaklanan mağdurların ifadesinde, G.Ö.S.'nin kendilerine, 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli, önce T.L.'yi bacağından bıçakladı, ardından yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ.Y.'yi (20) bıçakladı. Daha sonra yaklaşık 250 metre ilerideki Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan M.T.'yi (16), ardından da yine Pertev Paşa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bıçaklayıp kaçtı.

        Yarım saatte arka arkaya gelen bıçaklanma ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birbirini ve şüpheliyi tanımayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan yaralıların, ifadelerinde verdikleri eşkalden şüphelinin G.Ö.S. olduğu tespit edildi.

        "NE BAKIYORSUN" DİYİP BIÇAKLAMIŞ

        Polisin çalışması sonucu, G.Ö.S., dün gece yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Bu arada, bıçaklanan mağdurların ifadesinde, G.Ö.S.'nin kendilerine 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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