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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kocasının abisi tarafından silahla vuruldu! - Haberler
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Son dakika haberler... Pendik'te korkunç olay: Kocasının abisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Pendik'te iki çocuk annesi kadın, eşinin abisi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde ayaklarından silahla vuruldu. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika: Kocasının abisi tarafından silahla vuruldu! - Haberler
DHA

Olay saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nurşen A.'nın kaldığı eve eşinin abisi geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre şüpheli, 2 çocuk annesi Nurşen A.'yı çocuklarının gözü önünde silahla ayaklarından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa taşıdı. Nurşen A., Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Fikri Baş, "Yaralı kadını tanımıyoruz ama ev sahibini tanıyoruz. Kapı komşumuz itfaiyede çalışıyor. Ambulansa aldılar, biz burada oturuyorduk. Hiç ses duymadık. Sonra ambulans aldı gitti." dedi.

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