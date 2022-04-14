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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konsolosluk önünde feci olay! Çift katlı otobüs yandı
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Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda feci bir yangın meydana geldi. İlçede İngiltere Başkonsolosluğu önünde motor bölümünden alevler çıkan çift katlı otobüs yandı. Otobüste bulunan 40 kişi şoför tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.

Son dakika: Konsolosluk önünde feci olay! Çift katlı otobüs yandı
Konsolosluk önünde feci olay! Çift katlı otobüs yandı
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HABERTURK.COM / DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında İngiltere Başkonsolosluğu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti.

Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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