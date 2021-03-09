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HaberlerGündem3. SayfaFaciaya ramak kala! Son dakika: 55 göçmen ölümden son anda kurtarıldı
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Son dakika haberler... 6 gündür konteyner içinde bulunan göçmenler havasızlıktan ölmek üzereyken bulundu

İzmir'de feci bir olay yaşandı. Kentin Aliağa ilçesinde, İtalya'ya gidecek olan gemiye yüklenmesi beklenen konteynerin içinde Irak uyruklu 55 göçmen yakalandı. 6 gündür bu şekilde bekledikleri öne sürülen göçmenlerin havasız kalarak konteynerde delik açtıkları; ancak yeterli olmayınca sesler çıkararak yardım istedikleri öğrenildi. Ölmek üzere olan göçmenlerin bitkin hali dikkat çekti.

Faciaya ramak kala! Son dakika: 55 göçmen ölümden son anda kurtarıldı
Konteynerde ölmek üzereyken bulundular!
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HABERTURK.COM

Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında çalışan işçiler, gece saatlerinde istif halinde duran konteynerlerin içinden sesler gelmesi üzerine şüphelenerek durumu güvenliğe bildirdi.

İHA'nın haberine göre, güvenliğin olayı ihbar etmesiyle beraber olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, konteynerin içinde göçmenler olduğunu fark ederek konteyneri açmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu açılan konteynerden Irak uyruklu olduğu belirlenen 33’ü kadın 22’si erkek olmak üzere 55 göçmen çıkarıldı.

HAVASIZ KALMAMAK İÇİN KONTEYNERE DELİK AÇMIŞLAR

Yaklaşık 6 gündür konteyner içinde bulundukları iddia edilen göçmenlerin, havasız kalmaları üzerine konteynerin tavanında ve yanlarından delikler açtıkları tespit edildi. Açılan delikler yetersiz kalınca göçmenlerin konteynerin duvarlarına vurarak ve sesler çıkararak yardım istediği kaydedildi.

BİTKİN HALDE BULUNDULAR

Konteyner içinden çıkarılan göçmenlerin havasızlıktan bitkin halde oldukları gözlemlendi. Göçmenlerin İtalya’ya giden bir gemiye yüklenecek olan konteynere bindirildikleri tespit edilirken, bu yolculuk için kişi başı yüklü miktarda para ödedikleri iddia edildi.

Konteyner limanı içinde sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri ifade edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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