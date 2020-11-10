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Son dakika haberler... Kontrol noktasından elinde silahla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi tutuklandı!

Hatay'da, araç içerisinde elinde tabancayla jandarma kontrol noktasından geçtiği görüntüleri paylaşan ve yakalanan Suriyeli zanlı tutuklandı

Son dakika: Kontrol noktasında silah gösteren şahsa kelepçe! - Haberler
AA

Valilikten yapılan açıklamada, Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından araçla geçerken elinde tabancayla çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, Suriye uyruklu M.K. olduğunu belirlediği zanlının gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza, sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

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