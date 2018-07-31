Kaza, Konya-Ankara karayolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde oluşan kum fırtınası nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşünce araçlar yavaşladı

Bu sırada karayolunun her iki tarafında bulunan araçlar hızlarını düşürürken, yavaşlayan araçları fark edemeyen sürücüler kazaya neden oldu. Kum fırtınası nedeniyle Konya istikametinde 10, Ankara istikametinde 9 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazalarda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar bulundukları yerden kurtarıldı. Kaza sonrası bazı yaralılar araç kenarında oturarak ambulans bekledi.

Kazada yaralanan çocuklara destek ambulanslar gelene kadar ambulanslarla müdahale edildi. Kazada yaralanan bir kadın ise ambulansa alındığı sırada merek ettiği eşini sordu. Yaralanan 2’si ağır 14 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından araçlar karayolundan çekilerek yol trafiğe çift taraflı olarak açıldı.

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