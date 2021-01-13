DHA

Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı ve Seydişehir ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre, fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu. Ereğli'de evin sökülen dış cephe kaplaması, yola savruldu.

Seydişehir'de oturan Yasemin Aydemir (41) ile çocukları Hatice Ebrar Aydemir (12) ve Abdulkadir Aydemir (15) ise ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.