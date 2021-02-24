Konya'da ceza yağdı! Korona parti! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan iki ayrı eğlence mekanında denetim yaptı. Kontrollerde eğlence mekanlarının ruhsatsız olduğu, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı görüldü.

ÇALIŞANLARA TUTANAK DÜZENLENDİ

İHA'da yer alan habere göre iş yerlerinde çalışan 35 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi.

71 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Eğlence mekanlarındaki 71 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı.

ZABITA İŞYERİNİ MÜHÜRLEDİ

İki iş yeri sorumlusu adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edilirken, ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi.