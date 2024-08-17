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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Konya'da TIR'ın açık kalan dorsesi EDS'ye çarptı; o anlar kamerada

        Konya'da TIR'ın açık kalan dorsesi EDS'ye çarptı; o anlar kamerada

        Konya'nın Kulu ilçesinde dorsesinin açıldığını fark etmeyen TIR şoförü EDS direğini yıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:54
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        Dorse ile EDS'yi yıktı!
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        Konya'da, TIR’ın açık olan dorsesi Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) çarptı. EDS yola devrilirken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Kulu ilçesi Konya-Ankara kara yolunda meydana geldi. Gökhan K., TIR’ıyla Adana'dan aldığı mısır yükünü Kulu ilçesindeki bir fabrikaya getirip boşalttıktan sonra yola çıktı.

        Ankara yönüne giden TIR’ın açık olan dorsesi, ilçe girişindeki EDS’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaza nedeniyle Konya istikametine trafik, otomobillere tek şeritten sağlanarak büyük araçlara kapatıldı. Gökhan K.’nın ifadesinde, “Seyir halindeyken dorse açılmış. Benim haberim olmadı” dediği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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