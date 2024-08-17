Konya'da, TIR’ın açık olan dorsesi Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) çarptı. EDS yola devrilirken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kulu ilçesi Konya-Ankara kara yolunda meydana geldi. Gökhan K., TIR’ıyla Adana'dan aldığı mısır yükünü Kulu ilçesindeki bir fabrikaya getirip boşalttıktan sonra yola çıktı.

Ankara yönüne giden TIR’ın açık olan dorsesi, ilçe girişindeki EDS’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaza nedeniyle Konya istikametine trafik, otomobillere tek şeritten sağlanarak büyük araçlara kapatıldı. Gökhan K.’nın ifadesinde, “Seyir halindeyken dorse açılmış. Benim haberim olmadı” dediği öğrenildi.