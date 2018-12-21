Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Karayolları trafik kanununda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarları, 2019 yılında yeniden değerleme oranında arttırılmaksızın uygulanmasına devam edilecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu" ifadelerini kullanmıştı.

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