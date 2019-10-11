Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde açıklarında bulunan İran'a ait 'Sinopa' adlı petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran haber ajansı ISNA, İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait tankerdeki patlamanın seyir halindeyken gerçekleştiğini duyurdu.
İran Ulusal Petrol Şirketi, 2 roketin geminin petrol tanklarından ikisine isabet ettiğini belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Patlamanın ardından gemiden petrol sızıntısı başladığı mürettebatın ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
Suudi Arabistan'dan olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, bölgede bulunan Amerikan 5. Filosu'nun sözcüsü Teğmen Pete Pagano, "Olaydan haberimiz var" demekle yetindi.
ABD, geçtiğimiz ay İran'ı Hürmüz Boğazı yakınlarındaki petrol tankerlerine saldırılar düzenlemekle suçlamış, Tahran ise iddiayı yalanlamıştı.
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